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Полезные самоделки своими руками

Добро пожаловать на сайт про полезные самоделки своими руками! Здесь вы узнаете, как починить наушники, получить бензин в домашних условиях, сделать сигнализацию из мобильника, превратить телевизор в сварочный инвертор, сделать самодельный металлоискатель и многое другое.

Можно ли зарядить макбук без зарядного устройства?

Всегда было интересно, как зарядить макбук без зарядки? И вот настал тот день, когда я остался без родного зарядного устройства. Пришлось заморочиться с переделкой импульсного блока питания для светодиодной ленты....

 Раздел: Схемы и чертежи
Замена головки ключа от квартиры

Попросили меня отремонтировать сломанный ключик (сломалась пластиковая головка). Смотрите, какой способ ремонта ключа от квартиры я выбрал, и что из этого вышло....

 Раздел: Ремонт
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Ремонт утюга Витек VT-1229 CL и ему подобных

Принесли мне в ремонт утюг Витек, мол, не греет почему-то. Ну что ж, будем ремонтировать! В этой статье вы найдете схему утюга, узнаете, как разобрать утюг Витек своими руками и что там чаще всего перегорает....

 Раздел: Ремонт
Как проверить конденсатор мультиметром

Все способы проверки конденсаторов мультиметром на работоспособность (прозвонка, измерение емкости и сопротивления утечки, внутренний обрыв, короткое замыкание). Подробная статья....

 Раздел: Ремонт
Как добраться до помпы Canon PIXMA MG5140

Подробное пошаговое руководство по разборке Canon MG5140, чтобы промыть засорившуюся каппу и помпу. Осторожно: очень много фотографий!...

 Раздел: Ремонт
Самодельный переходник на кран для шланга

Давайте я расскажу, как я сделал насадку-переходник на кран для шланга. Обычно вопрос как подключить шланг к крану возникает у самогонщиков или у тех, кто поливает клумбу у дома. Чтобы подсоединить шланг к смесителю на кухне нам понадобятся штуцер за 45 рублей, дрель и болгарка....

 Раздел: Домашние мини-заводы
Микросхемы-драйверы светодиодов

Подборка микросхем для светодиодных драйверов с регулировкой яркости и без. Самая популярная микросхема PT4115 - драйвер светодиодов (схема с регулятором яркости содержит всего пару элементов и позволяет собрать диммируемый драйвер для светодиодного светильника)....

 Раздел: Схемы и чертежи
Какая схема подключения светодиодов лучше - последовательная или параллельная

Итак, вот две схемы подключения светодиодов - последовательно и параллельно. Чтобы ограничить ток при параллельном подключении к источнику питания, придется использовать резисторы: для правильного подключения светодиода к 12 вольтам нужно 120 Ом, а к 5 вольтам - 24 Ома....

 Раздел: Схемы и чертежи
Простые линейные стабилизаторы тока для светодиодов своими руками

Любые схемы стабилизаторов тока для светодиодов (на транзисторах, например) идеально подходят для последовательного подключения светодиодов. Но лучше собрать своими руками стабилизатор тока для светодиодов на LM317 или LM7812....

 Раздел: Схемы и чертежи
Почему так сложно сделать питание светодиодов от 220В своими руками?

Сегодня мы рассмотрим простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт (без драйвера или трансформатора). Самое простое питание светодиодов от 220В своими руками получается при помощи одного резистора или конденсатора....

 Раздел: Схемы и чертежи
Простейшая фитолампа для растений своими руками

О том, как сделать простую фитолампу для растений своими руками, видео прилагается. Такой симпатичный фитосветильник из светодиодов полного спектра можно использовать как лампу для рассады (своими руками вышло дешевле, чем в магазине)....

 Раздел: Самоделки своими руками
Как сделать шаровую мельницу своими руками из старого принтера

Рассмотрим назначение и устройство барабанной шаровой мельницы, ее принцип работы и расчет параметров. Ну и сделаем самодельную шаровую мельницу своими руками из принтера....

 Раздел: Самодельные станки
Не открывается лоток DVD-привода: три главные причины

Причин, по которым не открывается лоток DVD-привода в плеерах BBK может быть несколько. Вот три самые распространенные. Первая: ДВД-плеер не открывает дисковод и/или не видит диск из-за пульсаций по питанию....

 Раздел: Ремонт
Плата защиты Li-ion вместо зарядного устройства?

Из этой статьи вы узнаете, почему плата защиты (PCB-модуль) не очень-то подходит в качестве ограничения заряда литий-ионных аккумуляторов, хотя на многих сайтах и форумах рекомендуют использовать эти платы в составе самодельных зарядных устройств....

 Раздел: Схемы и чертежи
Модули защиты и контроллеры заряд/разряд для Li-ion аккумуляторов

Залогом долгой и безопасной эксплуатации литий-ионных аккумуляторов является применение контроллеров заряда-разряда для li-ion. Вашему вниманию предлагаются надежные схемы модулей защиты литиевых аккумуляторов на микросхемах....

 Раздел: Схемы и чертежи
Кратко о том, как восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда

Сегодня речь пойдет о том, как можно восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда (да и любой другой литиевый тоже). Способ восстановления будет зависеть от признаков: либо АКБ вообще не работает либо у него снизилась емкость....

 Раздел: Схемы и чертежи
13 схем индикаторов разряда Li-ion аккумуляторов: от простых к сложным

Лучшие схемы индикаторов разряда li-ion аккумуляторов для сборки своими руками (от простых до сложных). Индикаторы заряда незаменимы в мобильных системах питания для отображения уровня заряда литиевых батарей....

 Раздел: Схемы и чертежи
Простейший ремонт мультиварки Scarlett

Что делать, если ваша мультиварка Scarlett не включается? Не беда! Весь процесс ремонта мультиварки своими руками показан в этой статье. Для этого вам понадобятся отвертка, плоскогубцы и 30 рублей денег....

 Раздел: Ремонт
Схемы защиты Li-ion аккумуляторов от переразряда (контроллеры разряда)

Подборка схем контроллеров разряда Li-ion аккумуляторов, обеспечивающих надежную защиту от переразряда. Можно сделать ограничитель разряда литиевого аккумулятора своими рукамии и уберечь от глубокого разряда литий-ионные батареи (18650)....

 Раздел: Схемы и чертежи
Простой жучок на 100-433 МГц и дальность 200 метров

Радиомикрофон (жучок) работающий в широком диапазоне частот. Можно настроить на 100 МГц и ловить его обычным приемником. Или на 433 МГц и слушать LPD-радиостанцией. Простой и надежный как советский лом....

 Раздел: Охрана и защита
Импульсная зарядка для li-ion аккумуляторов

Настоящие импульсные зарядники для литий-ионных аккумуляторов должны обладать интеллектом, поэтому их собирают на микропроцессорах. Но сегодня вашему вниманию предлагается схема ЗУ на простых дискретных элементах!...

 Раздел: Схемы и чертежи
10 простых схем зарядок литий-ионных аккумуляторов и как правильно заряжать

Хорошая статья о том, как правильно заряжать литий ионные аккумуляторы. Приводится подборка схем зарядных устройств для сборки своими руками, освещается вопрос каким током и напряжением заряжать 18650, 14500, 18350 и др. на 3.7 вольта....

 Раздел: Схемы и чертежи
Прочная штанга металлоискателя своими руками (конец истории)

Продолжение рассказа про то, как я делал телескопическую S-образную штангу металлоискателя из стеклопластика. В этой части речь пойдет о подлокотнике, зажимах для фиксации труб в заданном положении и клипсы для крепления электронного блока МД....

 Раздел: Металлоискатели
Устройство принтера HP Deskjet D1663 - полная разборка

Решил я разобрать свой струйный принтер HP Deskjet D1663 на запчасти, а заодно показать его внутреннее устройство. Такой принтер можно купить срук рублей за 150....

 Раздел: Ремонт
 