Добро пожаловать на сайт про полезные самоделки своими руками! Здесь вы узнаете, как починить наушники, получить бензин в домашних условиях, сделать сигнализацию из мобильника, превратить телевизор в сварочный инвертор, сделать самодельный металлоискатель и многое другое.
Давайте я расскажу, как я сделал насадку-переходник на кран для шланга. Обычно вопрос как подключить шланг к крану возникает у самогонщиков или у тех, кто поливает клумбу у дома. Чтобы подсоединить шланг к смесителю на кухне нам понадобятся штуцер за 45 рублей, дрель и болгарка....Раздел: Домашние мини-заводы
Подборка микросхем для светодиодных драйверов с регулировкой яркости и без. Самая популярная микросхема PT4115 - драйвер светодиодов (схема с регулятором яркости содержит всего пару элементов и позволяет собрать диммируемый драйвер для светодиодного светильника)....Раздел: Схемы и чертежи
Итак, вот две схемы подключения светодиодов - последовательно и параллельно. Чтобы ограничить ток при параллельном подключении к источнику питания, придется использовать резисторы: для правильного подключения светодиода к 12 вольтам нужно 120 Ом, а к 5 вольтам - 24 Ома....Раздел: Схемы и чертежи
Любые схемы стабилизаторов тока для светодиодов (на транзисторах, например) идеально подходят для последовательного подключения светодиодов. Но лучше собрать своими руками стабилизатор тока для светодиодов на LM317 или LM7812....Раздел: Схемы и чертежи
Сегодня мы рассмотрим простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт (без драйвера или трансформатора). Самое простое питание светодиодов от 220В своими руками получается при помощи одного резистора или конденсатора....Раздел: Схемы и чертежи
О том, как сделать простую фитолампу для растений своими руками, видео прилагается. Такой симпатичный фитосветильник из светодиодов полного спектра можно использовать как лампу для рассады (своими руками вышло дешевле, чем в магазине)....Раздел: Самоделки своими руками
Из этой статьи вы узнаете, почему плата защиты (PCB-модуль) не очень-то подходит в качестве ограничения заряда литий-ионных аккумуляторов, хотя на многих сайтах и форумах рекомендуют использовать эти платы в составе самодельных зарядных устройств....Раздел: Схемы и чертежи
Залогом долгой и безопасной эксплуатации литий-ионных аккумуляторов является применение контроллеров заряда-разряда для li-ion. Вашему вниманию предлагаются надежные схемы модулей защиты литиевых аккумуляторов на микросхемах....Раздел: Схемы и чертежи
Сегодня речь пойдет о том, как можно восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда (да и любой другой литиевый тоже). Способ восстановления будет зависеть от признаков: либо АКБ вообще не работает либо у него снизилась емкость....Раздел: Схемы и чертежи
Лучшие схемы индикаторов разряда li-ion аккумуляторов для сборки своими руками (от простых до сложных). Индикаторы заряда незаменимы в мобильных системах питания для отображения уровня заряда литиевых батарей....Раздел: Схемы и чертежи
Подборка схем контроллеров разряда Li-ion аккумуляторов, обеспечивающих надежную защиту от переразряда. Можно сделать ограничитель разряда литиевого аккумулятора своими рукамии и уберечь от глубокого разряда литий-ионные батареи (18650)....Раздел: Схемы и чертежи
Хорошая статья о том, как правильно заряжать литий ионные аккумуляторы. Приводится подборка схем зарядных устройств для сборки своими руками, освещается вопрос каким током и напряжением заряжать 18650, 14500, 18350 и др. на 3.7 вольта....Раздел: Схемы и чертежи
Продолжение рассказа про то, как я делал телескопическую S-образную штангу металлоискателя из стеклопластика. В этой части речь пойдет о подлокотнике, зажимах для фиксации труб в заданном положении и клипсы для крепления электронного блока МД....Раздел: Металлоискатели
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ЧТО ГОВОРЯТ
в металле времен СССР. Да дорого,но приятно,это шедевр ребята,не сравнить с тем гамном что сейчас продают.Эти схемы пойдут для близких моих людей,а на продажу покатит и КН-2,хотя она себя хорошо зарекомендовала, поставщик присылал их тоже=СССР, Прибор классный ребята,в унч выкиньте транзистор 2N7000,он только ток жрет с АКБ,поставте УНЧ как в Кощей 5 ( только микросхему) транзисторы не ставте,с процессора возьмите выход напрямую через 0.1мкф. и резистор 4.7ком. Особое внимание это динамик !!! подбор-16ом времен СССР=работает просто сказка,частоты все как на пианино. Желаю успеха !