Полезные самоделки своими руками

Самодельный переходник на кран для шланга

Давайте я расскажу, как я сделал насадку-переходник на кран для шланга. Обычно вопрос как подключить шланг к крану возникает у самогонщиков или у тех, кто поливает клумбу у дома. Чтобы подсоединить шланг к смесителю на кухне нам понадобятся штуцер за 45 рублей, дрель и болгарка....